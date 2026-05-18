Amb8route voert langs bijzondere vakmensen

Regio – Tweede pinksterdag, maandag 25 mei, openen lokale ambachtslieden met trots hun deuren voor het publiek tijdens de Amb8route. Tussen 10.00 en 17.00 uur krijgen enthousiastelingen in Kudelstaart en Aalsmeer een uniek kijkje achter de schermen bij bijzondere vakmensen uit de regio. In het verleden namen ook veel inwoners uit het aanpalende Uithoorn en De Kwakel en zelfs uit De Ronde Venen deel aan dit bijzondere evenement.

Te zien is hoe azijn wordt gemaakt, hoe zeep wordt gecreëerd en hoe paling wordt gerookt. Bezoekers kunnen een kijkje nemen bij de pottenbakker, de kunstschilder, de visserij, het voedselbos, een veehouderij, een beeldhouwatelier en een meubelatelier. Elke locatie vertelt zijn eigen verhaal en laat kennismaken met het echte ambacht.

Dit alles vindt plaats langs een prachtige fiets- en wandelroute door het gezellige Kudelstaart, langs de Westeinderplassen en de Drecht, en via het sfeervolle Jaagpad aan de Amstel weer terug naar het dorp.

Extra bijzonder dit jaar

Op verschillende locaties zijn nog meer ambachten te bewonderen, zoals steigerhouten meubelen, zentangle (tekenkunst), glas in lood, botanisch schilderen, een spinster, wildplukwandelingen, een aquarellist en een portretjesmaker. Bij scharensliep Peter Mosk, te vinden bij zeepatelier Uzepia, is het zelfs mogelijk om bij een minimum van twee messen één mes gratis te laten slijpen.

Langs de route zijn allerlei lokale producten en lekkernijen te vinden, zoals geitenmelkzeep, appelazijn, kruidenoliën en zalven, vers gerookte paling, stroopwafels, lokaal vlees, poffertjes en ijs. Ook zijn er mooie kunstwerken, sieraden en andere unieke producten te koop.

Routekaart

Voor 3,50 euro is de routekaart verkrijgbaar bij alle deelnemende locaties, bij Café Op de Hoek aan de Kudelstaartseweg 295 en bij Theetuin (H)eerlijk aan het Jaagpad 32-33 in De Kwakel. De kaart bevat de volledige route, informatie over alle deelnemers, leuke kortingsbonnen en een extra overzicht van alle gast-ambachten. De routekaart is geldig voor twee personen en kinderen fietsen gratis mee. Bovendien kan de route bij elke deelnemende locatie worden gestart.

De routekaart is ook online te downloaden voor 2,50 euro (zonder kortingsbonnen en inlegvel). De Amb8route is een initiatief van lokale ambachtelijke ondernemers die belangstellenden graag laten kennismaken met hun vak, hun producten én de prachtige natuur van de polder.

Meer informatie en de online routekaart: www.amb8route.nl of via Facebook.

Palingroken. Foto: aangeleverd.