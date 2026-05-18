Gerrit en Willie de Pater-van der Spek 60 jaar getrouwd

Mijdrecht – Gerrit en Willie de Pater-van der Spek vierden 12 mei hun diamanten huwelijk. Een prachtige mijlpaal die niet onopgemerkt bleef: burgemeester Rosan Kocken kwam langs met felicitaties van gemeente De Ronde Venen.

Het bruidspaar heeft elkaar al jong ontmoet in Waddinxveen en is daar getrouwd. Twee kinderen rijker vertrokken ze naar Ens in de Noordoostpolder, toen bijna een wereldreis. Gerrit genoot van het boerenbestaan en de vruchtbare grond bracht nog vier kinderen waar Willie haar tijd en energie aan gaf. Daarnaast waren ze beiden actief met schoolbestuur en kerkenwerk.

Zingen en op de buurtbus

In 1980 vestigde het gezin zich in Mijdrecht. Gerrit en Willie kijken dankbaar terug op 60 mooie huwelijksjaren, al is het verlies van hun oudste dochter Elma nog elke dag voelbaar. Ook al zijn ze op leeftijd, ze zijn nog steeds druk met vrijwilligerswerk en zingen (Immanuël en Excelsior) en Gerrit rijdt met plezier de buurtbus. Willie zie je verder vaak op de fiets en Gerrit skeelert nog regelmatig een rondje. Het diamanten paar kreeg zes kinderen en 19 kleinkinderen en kijkt uit naar een familieweekend om dit huwelijksjubileum samen te vieren.

Gerrit en Willie de Pater-van der Spek waren 12 mei 60 jgetrouwd. Burgemeester Rosan Kocken kwam het echtpaar feliciteren. Foto: aangeleverd.