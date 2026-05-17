Music in the Air (154): Herman Spilker

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – Herman Spilker heeft samen met zijn partner Leonie Borneman een dansschool, DanceSport Academy NL aan de Oosteinderweg 287 in Aalsmeer. Hij ‘moest’ vroeger met enige tegenzin op pianoles, maar juist dat pianospelen heeft een voordeel gehad voor Herman wat dansen betreft.

Wat doet muziek met jou, Herman?

“Muziek loopt als een rode draad in mijn leven. Dansen en muziek gaan meer dan goed samen. De emotie die muziek kan oproepen kunnen we weer tot uiting brengen op de dansvloer.”

Wanneer begon je met muziek en wie beïnvloedde jou?

“Al jong begon ik met muziek, ik moest van mijn ouders op pianoles. Toen ik naar de middelbare school ging stopte ik met pianospelen en ben begon met stijldansen bij een dansschool in Haarlem. Na het volgen van de reguliere clublessen volgden de eerste wedstrijden. Eerst danste ik regionaal, toen landelijk en later wereldwijd. Ik heb dus alle disciplines met stijldansen op wedstrijdniveau uitgevoerd en ben in bezit van diverse nationale titels en finale plaatsen op wereldkampioenschappen. Uiteindelijk ben ik ook dansles gaan geven in zowel ballroom als latin. Inmiddels heb ik ook de juryopleiding tot NADB jurylid en danssporttrainer met goed gevolg afgesloten.”

Vertel eens over jullie dansschool DanceSport Academy NL?

“In 2018 richtte ik samen met mijn danspartner Leonie Borneman DanceSport Academy NL op in Aalsmeer. Wij geven in principe dansles in alle dansstijlen voor alle leeftijden en voor singels. Er is veel veranderd sinds vroeger op de dansscholen, er zijn veel dansstijlen bijgekomen.

Bij ons doen wij naast stijldansen ook klassiek ballet, modern, streetdance, Salsation, Solo Latin en diverse sportlessen. Wij werken samen met een team van 8 docenten met ieder een eigen specialisme. Voor de kinderlessen hebben wij per seizoen 2 uitvoeringen, met kerst en aan het einde van het seizoen. Diverse stijldanskoppels die bij ons les volgen doen ook mee aan wedstrijden.”

Heb je nog een speciaal muziekfragment dat jou is bijgebleven?

“In 2014-15 deed ik samen met Leonie de Showdance Samoerai. Deze Showdance hebben wij over de hele wereld mogen dansen. De muziek is gebaseerd op de film The Last Samurai, dat was een heel bijzondere ervaring.”

Wat zijn de toekomstplannen?

“Zeker, we willen graag uitbreidden met DanceSport Academy NL om er voor te zorgen dat heel Aalsmeer en omgeving kan genieten van kwalitatief goede danslessen.”

(Eigen foto).