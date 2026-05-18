Opnieuw Fight Right Keurmerk voor Chung Do Kwan

Uithoorn – Sportschool Chung Do Kwan heeft opnieuw het officiële Fight Right Keurmerk ontvangen. Voor de Uithoornse vechtsportschool betekent dit inmiddels de vierde verlenging op rij. Het keurmerk wordt alleen toegekend aan sportscholen die voldoen aan strenge eisen op het gebied van veiligheid, professionaliteit en verantwoord lesgeven.

Volgens hoofdinstructeur David Chung gaat het behalen van het keurmerk veel verder dan alleen het geven van goede trainingen. “Tijdens een audit wordt echt alles gecontroleerd. Denk aan EHBO, VOG’s, pedagogisch beleid, omgangsvormen, administratie en de vakinhoudelijke diploma’s van instructeurs. Iedere audit blijft spannend.”

Zaken actualiseren

Voor de verlenging moest de school opnieuw diverse zaken actualiseren. Zo bleek de AED een nieuwe accu nodig te hebben en moesten alle recente bijscholingen, certificeringen en aanvullende opleidingen opnieuw worden aangeleverd. Ook wordt kritisch gekeken naar de kwaliteit van het lesgeven. “Is iemand didactisch onderlegd? Is een instructeur officieel opgeleid en bevoegd of vooral zelfbenoemd? Dat zijn belangrijke verschillen die mensen van buitenaf niet altijd direct zien”, aldus Chung.

Daarnaast spelen volgens hem ook hygiëne en welzijn een belangrijke rol. “Denk aan korte verzorgde nagels, persoonlijke hygiëne en rekening houden met allergieën van deelnemers. Het lijken kleine details, maar juist die details bepalen uiteindelijk de kwaliteit.” Als voorbeeld noemt hij het meenemen van huisdieren naar sportlocaties tijdens lessen of examens. “Dat klinkt misschien gezellig, maar een kat of ander huisdier hoort niet thuis in een sportzaal. Je moet rekening houden met hygiëne, allergieën, veiligheid en het welzijn van alle deelnemers.”

In de lift

Volgens Chung zit de vechtsportwereld momenteel sterk in de lift, maar ziet hij tegelijkertijd ook een groeiende wildgroei binnen de branche. “Met AI-marketing, mooie onlinebeelden en gelikte advertenties lijkt tegenwoordig alles professioneel en betrouwbaar. Maar achter die presentatie moet natuurlijk wel echte kennis, ervaring en verantwoordelijkheid schuilgaan.”

Dat de aanpak van Chung Do Kwan aanslaat, blijkt volgens de school ook uit eerdere erkenningen. De vereniging werd vijf keer uitgeroepen tot Vereniging van het Jaar, won de provinciale titel van Noord-Holland bij de Rabobank Clubkas Campagne en bracht tijdens het WK in Italië in oktober 2025 meerdere wereldkampioenen voort binnen de speciale sectie. “Het voortdurend blijven verbeteren en kritisch blijven kijken naar je organisatie zorgt ervoor, dat de kwaliteit ieder jaar weer omhoog kan”, besluit Chung.

