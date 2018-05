Stichting Bovenlanden maakt nieuwe natuur

Aalsmeer – Stichting de Bovenlanden Aalsmeer koopt percelen grond op van kwekers die de teelt van seringen en sneeuwballen beëindigen. De provincie Noord-Holland verstrekt subsidie waarmee de aankoop en de herinrichting van zo’n perceel tot natuur bekostigd kan worden. Er wordt dus eigenlijk nieuwe natuur gemaakt. Dat is een behoorlijke klus en hieraan wordt op verschillende plekken hard gewerkt in het Westeinderplassengebied.

De Groene As

Met subsidie van de Provincie Noord-Holland vormt de stichting voormalige akkers dus om tot nieuw rietland, moerasbos en andere mooie vormen van natuur. En net zo belangrijk, de akkers krijgen duurzame natuurvriendelijke beschoeiingen en diverse sloten worden op diepte gebracht. Cees Tas van Stichting De Bovenlanden Aalsmeer: “Zo werken we mee aan een aantrekkelijk en bevaarbaar gebied en realiseren we tegelijkertijd belangrijke schakels in de ecologische verbindingszone De Groene As.”

Nico Borgmanakker

Op dit moment is het grondwerk van een drietal akkers afgerond, waaronder van de Nico Borgmanakker. Bij het afscheid van de oud voorzitter is zijn naam aan een akker verbonden. Een zeer herkenbare akker die wordt omgevormd tot rietland, op de hoek van de Westeinderdijksloot en de Grote Brug. Binnenkort zal het bord met zijn naam op de akker geplaatst worden. Op een andere akker nabij de Kleine Brug zijn een drietal boomkluiten omgetrokken. Hierdoor ontstaan er nieuwe broedplaatsen voor ijsvogels.

Trots

De komende periode wordt er nog aan twee percelen nabij het starteiland gewerkt. Het riet aanplanten vind begin juni plaats. De aanplant van moerasbos pas in het najaar. Met dit mooie weer zijn veel mensen misschien wel ongemerkt langs akkers gevaren waar werkzaamheden verricht worden. Cees Tas zegt met een brede glimlach: “Er gebeurt best veel. We hebben inmiddels 160 akkers. En we zouden op iedere akker waar we bezig zijn wel een bord willen zetten met ‘De Bovenlanden maakt hier nieuwe natuur. Voor u.’ Wij zijn daar hartstikke trots op.“