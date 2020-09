SPIE doet niets: ‘We’ll Be Back 11-09-2021’

Aalsmeer – Met de tekst ‘We’ll Be Back’ laat SPIE weten dat ze volgend jaar weer de Aalsmeerse Pramenrace gaat organiseren. Helaas dit jaar geen Pramenrace of ander activiteit georganiseerd door de stichting Pramenrace In Ere.

Dus blijft het onbekend wie het langste op de Rodeo stier kan blijven zitten, hoe de filmpjes ‘We make Aalsmeer great again’ eruit komen te zien en welke rode draad het bestuur weer had verzonnen. Ook niet welk team de snelste was, wie het leukste verkleed was of welk team het etentje met het bestuur zou winnen. Verder geen inzameling voor het goede doel en geen zwaaiende ouderen in het zorgcentrum.

Kortom, dit jaar doet SPIE niets. Hoe spijtig het SPIE-bestuur dit ook vindt. Maar iedereen en dus ook de inwoners uit de gemeente Aalsmeer moeten zich aan de 1,5 meter houden. Mee eens of niet. Het is helaas niet anders. SPIE bergt haar draaiboek weer op in de kast, is al druk aan het bedenken voor een nieuw thema.

Tsja, SPIE goes USA is zo 2020… En hoopt dat iedereen zijn gezonde verstand gebruikt, zodat de draaiboeken volgend jaar wel gebruikt kunnen worden. Doe je het niet voor je gezondheid, doe het dan voor de vergunning van 2021.