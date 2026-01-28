Spetterend openingsfeestje jubileumjaar KnA

Uithoorn – Met verrassende optredens van verschillende ensembles hebben leden, oud-leden en andere liefhebbers van Muziekvereniging KnA het 110e jubileumjaar spetterend geopend. Muziekvereniging KnA (Kunst na Arbeid) uit Uithoorn is een gezellige, laagdrempelige muziekvereniging opgericht in 1916. Het orkest bestaat uit zo’n 35 blazers en slagwerkers, waaronder veel (her)intreders en volwassenen die op latere leeftijd zijn begonnen. Ze repeteren op dinsdagavond in het eigen gebouw aan het Legmeerplein 49.

De grote zaal van het Muziekgebouw was met vereende kracht omgetoverd tot een feesthal, die alles van de lange geschiedenis van KnA in zich had. De videopresentatie met beelden uit het verleden, een uitstalling van uniformen en hoofddeksels uit vroegere tijden en foto’s uit het archief riepen allerlei herinneringen op.

Rijke clubgeschiedenis

Bij binnenkomst en tussen de optredens door werden de gasten onthaald op allerlei hapjes en drankjes in een ontspannen sfeer. Jammer dat het niet gelukt was om alle oud-leden te bereiken. Diverse oproepen via de media en mond-tot-mond-signalen hadden gelukkig hun werk toch gedaan. Angela Scholte, de kersverse voorzitter van de vereniging, gaf in haar openingswoord blijk van gevoel voor de rijke clubgeschiedenis. Een goed moment ook om nog even stil te staan bij het recente verlies van Jan Vork, Tineke Beuse en Jan Valentijn.

Burgemeester Heilliegers, die de opening meemaakte, noemde juist die aandacht voor elkaar als belangrijk punt voor een vereniging als KnA. De slogan ‘Speelplezier is goud’ uit het nieuwe clublied werd de hele avond waargemaakt. Een spontane drumsessie met een groepoud-trommelaars zorgde voor de daverende slotakkoorden.

Jubileumjaar

KnA staat nu startklaar voor de rest van het jubileumjaar. Dit begint met het openen van de deuren in februari voor nieuwe leden. Vooral koperblazers worden aangespoord om zich te melden voor een instroomtraject tegen een voordelig tarief. Zaterdag 7 februari van 11.00 tot 12.00 uur en dinsdag 10 februari van 18.30 tot 19.30 uur liggen hoorns, tuba, trompet en trombone klaar voor wie het eens wil proberen. Ook wie al een instrument heeft en dat wel weer eens wil oppakken, is van harte welkom in het muziekgebouw aan het Legmeerplein in Uithoorn. Voor informatie en aanmelding even appen of bellen met Ellen: 06-21550665.

Intussen gaat het bestaande orkest aan de slag met nieuw werk ter voorbereiding op de Cultuurmarkt in juni en de organisatie van een Play In op 24 oktober in Uithoorn voor alle muzikanten uit de regio.

Op de foto: Met verrassende optredens van verschillende ensembles hebben leden, oud-leden en andere liefhebbers van Muziekvereniging KnA het 110e jubileumjaar spetterend geopend. Foto: aangeleverd.