Solexrit verbindt traditie en dorpsfeest

Regio – Het Groene Hart staat zondag opnieuw in het teken van nostalgie en kameraadschap tijdens de jaarlijkse solexrit, georganiseerd door de Solexvrienden van De Kwakel en Kudelstaart. De rit, die jarenlang bekendstond als de ‘verjaardag rit van Kees Klomp’ wordt sinds zijn overlijden voortgezet onder de naam ‘De Kees Klomp-rit’, een eerbetoon aan een geliefd dorpsgenoot en fervent solexrijder.

Polderfeest

De editie van dit jaar valt samen met het Kwakelse Polderfeest, wat de rit een extra feestelijk karakter geeft. De deelnemers verzamelen vanaf 09.30 uur bij Café Cobus aan de Drechtdijk 21. Om 10.30 uur start de tocht, die de deelnemers over een route van ongeveer 70 kilometer voert, dwars door het schilderachtige landschap van het Groene Hart.

Onderweg is er een lunchpauze op eigen kosten, waarna de rit rond 15.00 uur eindigt bij de feesttent van het Polderfeest. Daar vindt op dat moment de traditionele familiedag plaats, met volop activiteiten, muziek en gelegenheid tot ontmoeting. De organisatie nodigt deelnemers en toeschouwers van harte uit om aan te sluiten bij de festiviteiten en te genieten van de Kwakelse gezelligheid.

Iedereen met een Solex of een andere bromfiets van 30 jaar of ouder is welkom om mee te rijden. Vooraf aanmelden is gewenst en kan via een WhatsApp-bericht aan Chris van Arenthals via telefoonnummer 06-22403246.

Foto: aangeleverd.