Sluitende begroting gemeente Uithoorn

Woonlasten inwoners stijgen niet

Uithoorn – Het college in Uithoorn presenteert voor komend jaar een sluitende begroting. Dat betekent dat de uitgaven en inkomsten met elkaar in balans zijn. Ook is er financiele ruimte om te investeren in de toekomst, zoals het dorpscentrum en de sporthal de Scheg. Wethouder Financiën Hans Bouma laat weten dat er meer goed nieuws is voor inwoners. De rioolheffing gaat ondanks eerdere berichten toch niet omhoog. Dit is te danken aan de lage rente. Ook de OZB stijgt slechts met 1,6 procent, wat voor een gemiddeld huishouden neerkomt op zo’n 5 euro per jaar. Daarmee stijgen de totale woonlasten minder dan de inflatie. De gemeente heeft hard gewerkt om het tekort van vorig jaar (ruim een miljoen euro) terug te dringen. Het tekort had met name te maken met de hoge kosten voor de jeugdzorg. Niet alleen Uithoorn kampte met veel hogere kosten, ook veel andere gemeenten luidden de noodklok. Het Rijk komt gemeenten daarom op dit vlak tegemoet. De komende twee jaar (en mogelijk meer jaren) krijgen de gemeenten extra geld vanuit Den Haag voor jeugdhulp. De gemeente Uithoorn trekt de komende tijd ongeveer 3 miljoen euro uit voor de herinrichting van het dorpscentrum. Wethouder Bouma: ,,We zijn blij dat we nu echt stappen kunnen maken en aan de slag kunnen. Daarnaast willen we onder andere geld uitgeven voor de vernieuwing van sporthal De Scheg en de bouw van een multifunctioneel centrum bij het Duet.”

Informatieavond

De wethouder is voornemens een avond te organiseren voor inwoners en ondernemers waarin hij uitleg geeft over de begroting. ,,Bijvoorbeeld over hoe de gemeente aan haar geld komt en waarom er bepaalde keuzes worden gemaakt. Het zal de eerste keer zijn dat we zo’n avond houden. Ik denk dat er veel belangstelling voor is. Tijdens de cursus Politiek Actief krijg ik namelijk veel vragen over de begroting.” De wethouder geeft aan het belangrijk te vinden dat inwoners weten wat er binnenkomt en waar Uithoorn haar geld aan uitgeeft. ,,Daar willen we transparant in zijn,” aldus Bouma. Naast de informatieavond heeft de gemeente er daarom ook dit jaar voor gekozen een infographic te maken van de begroting. Deze infographic ‘De begroting in één oogopslag’ laat overzichtelijk zien waar de gemeente haar geld vandaan haalt en waar het aan besteed wordt. Deze infographic is vandaag in deze krant te zien.

De gemeenteraad moet nog instemmen met de begroting. Woensdag 30 oktober wordt de begroting besproken tijdens een commissievergadering. Op donderdag 7 november buigt de raad zich erover. Deze vergaderingen zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Aanvang is 19.30 uur.