Sjors Sportief & Creatief doet boekje open

Uithoorn – Verleden week ontvingen alle basisschoolleerlingen in Uithoorn en De Kwakel het Sjors Sportief & Creatief boekje via school, dat vol staat met het brede sport- en vrijetijdsaanbod in de gemeente.

Het boekje bundelt proeflessen en activiteiten die kinderen vrijblijvend kunnen uitproberen, zonder direct lid te hoeven worden van een vereniging. Van dansen en hockey tot judo, turnen en boksen: het aanbod is breed en gevarieerd.

Stimuleren

Sjors Sportief & Creatief is een initiatief van de gemeente Uithoorn in samenwerking met Team Sportservice, lokale sportverenigingen en andere activiteitenaanbieders. Het project heeft als doel zoveel mogelijk kinderen in aanraking te brengen met sport en beweging en hen te stimuleren hun talenten te ontdekken.

Via een gebruiksvriendelijk digitaal inschrijfsysteem kunnen kinderen zich eenvoudig aanmelden voor activiteiten. Tegelijkertijd biedt het sportaanbieders een mooie kans om nieuwe, jonge leden te bereiken. Het aanbod is te vinden in het boekje en via uithoornactief.nl. Sportverenigingen en andere aanbieders worden uitgenodigd om hun proeflessen en activiteiten aan te melden, zodat kinderen ook in de toekomst kunnen blijven kennismaken met een zo veelzijdig mogelijk sportaanbod.

Het boekje Sjors Sportief & Creatief is aan alle basisschoolleerlingen uitgereikt. Foto: aangeleverd.