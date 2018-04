Seringenpark: Park van de onthaasting

Aalsmeer – Woensdag 18 april heeft ook het vierde bankje in het Seringenpark een gegraveerde tekst in de bovenste hardhouten lat van de rugleuning gekregen. Na de teksten: Iedere toevallige ontmoeting is een afspraak; In de schaduw is het licht slechts een stap opzij; Een boom is geen boom maar de droom van zijn wortels, is er nu gekozen voor: Kies voor veel plezier en verdraagzaamheid. Een tekst die de tekens des tijds weergeeft.

Chapeau voor de werkgroep

Wat een uitgelezen dag voor een werkgroep die jaren met veel geduld en doorzettingsvermogen het toch voor elkaar heeft gekregen dat het Seringenpark het park van de onthaasting is geworden. Wat ziet het er prachtig uit. Het bord bij de ingang vermeldt dat er 125 variëteiten aan seringen zijn geplant. Nu nog in knop dus dat belooft wat! Met een heerlijke verwarmde zon in de rug ben ik op weg naar het bankje waar de werkgroepleden met elkaar de laatste plank aan de bank gaan bevestigen. Ik hoor mijn voetstappen, hoor de vogels kwinkeleren, de kikkers kwaken, zie vlinders vrolijk fladderen en de ganzen in V vorm vliegen in een strak blauwe lucht. Een vliegtuig laat zich horen maar het geluid van de kikkers en vogels wint het gelukkig ruimschoots.

Budget voor buurtinitiatief

De nieuwe aanplant, drainage en alle verdere voorkomende zaken die het Seringenpark tot een klein lustoord hebben gemaakt kwamen voor rekening van de Gemeente maar de teksten op de bankjes daarvoor moest een andere bron worden aangeboord en dat was het Budget Buurtinitiatief. Een stimulering fonds voor leuke ideeën door inwoners van Aalsmeer bedacht. “Iedereen met een leuk plan kan een verzoek indienen”, vertelt buurtverbinder Helma Keesom.

Pelgrimspad

Het Pelgrimspad loopt langs het Seringenpark. Voor de wandelaars moet het een mooi moment zijn zich even te vlijen in het gras of op één van de bankjes en te luisteren naar de natuurgeluiden. Nu het park – op het talud na – helemaal klaar is, zijn er steeds meer bezoekers te vinden die even de rust opzoeken. “En ’s avonds is het ook heel prachtig, zeker als je een leuke vriend hebt”, lacht één van de werkgroep leden.

Wensen

De werkgroep Seringenpark denkt na over een nieuwe project, zij zijn nog in conclaaf met elkaar. Maar toch zijn er nog een paar wensen: Lantaarns op zonne-energie zou heel goed passen bij dit project en een paar prullenbakken bij de bankjes, want helaas blijft het achterlaten van vuil een probleem. Nu zijn het de vrijwilligers die de rommel opruimen maar wie weet zouden een paar afvalbakken toch kunnen schelen.

Janna van Zon