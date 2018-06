Feestje op het water met Dag van je Leven

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 16 juni is weer de Dag van je Leven botendag gehouden. Dit jaar mochten ruim vierhonderd gasten het water op in één van de vijfenzeventig boten. Van speedboot en sloep, tot zeilboot of motorjacht, er voer van alles mee. Voor de vijftiende keer werden mensen met een verstandelijke beperking in de watten gelegd en konden zij genieten van de mooie Westeinderplassen.

Tegen elf uur hadden alle gasten met behulp van een bordje met daarop een nummer de juiste booteigenaar gevonden en konden ze aan boord van de boten. Maar niet voordat Geert Dijks, directeur van de HISWA vereniging, iedereen had toegesproken in de jachthaven van Kempers Watersport bij Leimuiden. Samen met een deelnemer luidden ze de scheepsbel en kon het ruime sop gekozen worden. Mensen in een rolstoel mochten aan boord van het Partyschip.

Juryboot

De meeste boten waren vrolijk versierd met slingers en ballonnen. Alles om er een gezellig feestje op het water van te maken. Bart Kempers had samen met Geert Dijks van de Hiswa de eer om als juryboot te fungeren en de boten te beoordelen. Bij terugkomst werd de taart voor de origineelst versierde boot uitgereikt aan de ‘berenboot’. De enthousiaste bemanning was zelfs verkleed als beer. De een genoot van de rust op het water en de mooie natuur en de ander kon niet wachten om zelf achter het roer plaats te nemen. Maar duidelijk was dat iedereen een paar mooie uurtjes ontspanning heeft gehad op de Aalsmeerse wateren. Ook de booteigenaren hebben plezier gehad met hun speciale gasten. Veel van hen varen al jaren mee en blijven enthousiast.

Voorbeeld campagne

Bij terugkomst in de haven ging het feestje nog even door. Dennis Wijnhout de Zingende DJ zorgde voor de nodige polonaises en er werd nog even gezellig nagepraat over het plezier op het water. Tegen twee uur kwamen de bussen weer voorrijden om de deelnemers weer naar hun woonvoorzieningen te brengen. Een paar groepen mochten naar huis in één van de oude bussen van Stichting Veteraan Autobussen.

Leuk is dat het concept van de botendag van Dag van je Leven als voorbeeld wordt gebruikt voor een campagne van de HISWA. Het idee om mensen kennis te laten maken met het water of de watersport aan boord van een particuliere boot wordt door de watervereniging landelijk verder uitgewerkt. Niet specifiek voor mensen met een verstandelijke beperking, maar voor een breder publiek. Meer informatie en foto’s van de botendag zijn te vinden op www.dagvanjeleven.org.