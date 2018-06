Wandelen langs kunstwerken (28)

Aalsmeer – De gemeente is rijk aan bijzondere kunstwerken, die de afgelopen zestig jaar op bekende, karakteristieke en verrassende plekken zijn geplaatst. De wandeling langs deze kunstwerken gaat voort. De wandeling begon in het Centrum ging over het Stokkeland en via het Seringenpark in Zuid naar de Hornmeer. Via de heksenkring langs de Westeinder vervolgens naar Kudelstaart gegaan en daarna de nieuwe wijk Oosteinde bezocht. Hier de Steltlopers, het Rozenplein en de bronzen beelden in de Vlinderwijk bewonderd.

Nu weer terug richting het Centrum in Aalsmeer. Nog één tussenstop is gemaakt op het voormalige terrein van busmaatschappij Maarse & Kroon aan de Stommeerweg. Deze wijk wordt opgesierd door een tweetal beelden. Allebei met een bijzonder verhaal: ‘De Giraf’ van Miep Maarse (familie van) en ‘De Vleugels’ ter herinnering aan de busmaatschappij.

De Mijmerbank

Als laatste de lange wandeling langs kunstwerken in de gemeente nog eens rustig doornemen en waar kan dit beter dan op de mijmerbank in de Kanaalstraat. Nummer 28: Aan de rand van het dorp, op de grens van wind en water, staat dit fraaie kunstwerk van Anneke Harting. Deze Aalsmeerse kunstenares vervaardigt vazen en sculpturen in allerlei groottes en vormen. De mijmerbank, met zitmogelijkheden aan beide kanten, is gedecoreerd met Oosterse en Westerse kaligrafie. Het waard om te gaan bekijken en om plaats op te nemen en te genieten van dit mooie plekje aan het water.

Kunstwerk gemist?

Heeft u/jij kunstwerken gemist en zou u/jij deze ook graag in de schijnwerpers willen zetten? Stuur dan een mail met de naam en de locatie van het kunstwerk naar redactieaalsmeer@meerbode.nl.