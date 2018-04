Rustig zeilweer bij start seizoen Drakenzeilers

Aalsmeer – Tijdens de Paasdagen openden de Drakenzeilers met de eerste serie van de Grand Prix d’ Aalsmeer met rustig zeilweer het nieuwe zeilseizoen. Zaterdag en zondag was er weinig wind en vooral zondag moest daardoor de baan enige keren worden verlegd, maar maandag was het met iets meer wind prima zeilen, ondanks overwegend bewolkte en wat miezerige dagen.

De organisatie was als gebruikelijk in handen van WesteinderZeilwedstrijden en vanaf de haven van de Watersport Vereniging Aalsmeer. Deze vereniging bestaat dit jaar 75 jaar en heeft een generatielange band met de Drakenklasse. Prominente Drakenzeilers en oud-Olympische deelnemers maakten in de zestiger jaren al internationale furore. Tijdens de Grand Prix wordt er onder meer gezeild om de Cor Groot-wisseltrofee, de Flevo-wisselbeker uit 1939 die door Cor Groot, toenmalig voorzitter, ooit definitief werd gewonnen.

Het is de vraag of de Nederlandse zeilers dit jaar in staat zijn deze beker in Nederland te houden. Het eerste weekend voer de Lets/Russische combinatie van Dmititry Bondarenko met de GER408 een sterke serie, won drie van de negen races en hield met slechts 19 punten het Belgische team van Ben van Cauwenberg met de BEL80 knap achter zich. Van Cauwenberg op zijn beurt was met 25 punten het Aalsmeerse team van Jan Bakker nipt de baas. Bakker kwam tot 27 punten, scoorde weliswaar 3 eerste plaatsen maar had net een mindere wedstrijd te veel.

De races worden de komende weekends vervolgd. Via Drakenclub.nl zijn alle foto’s te zien, weliswaar met weinig wind niet zo spectaculair, maar ze geven een goed beeld van deze prachtige wedstrijdboten.

Theo van Mierlo