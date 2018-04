Scootmobielritten in De Ronde Venen weer van start!

De Ronde Venen – Nu de zon zich steeds meer laat zien en de temperaturen aangenamer worden, wordt het de hoogste tijd om er weer op uit te gaan met de scootmobiel. De vrijwilligers van de Scootmobielritten van Tympaan-De Baat hebben weer mooie ritten bedacht. Ze staan ook dit jaar weer gepland van april t/m september op de 3e dinsdag van de maand; dit jaar dus op de volgende data: dinsdag ,17 april, 15 mei, 19 juni, 17 juli, 21 augustus en 18 september.

Als u wilt deelnemen aan een rit kunt u zich tot uiterlijk de donderdag ervoor tussen 10.00 en 12.00 uur opgeven bij het Klanten Contact Centrum via tel.nr. 0297-760 260. Ook dit jaar verzamelen we steeds om 9.00 uur in een andere woonkern. Bij aanmelding hoort u waar de verzamelplek is. Deelname kost € 6,00 en dit is inclusief 2 keer koffie en wat lekkers. Bij verhindering of als u het te slecht vindt, dan graag even afmelden via tel.nr. 0297-230 280.