Scootmobiel belandt in sloot: omstander springt te hulp

Uithoorn – Vrijdagmiddag 8 augustus rond 16.00 uur is een vrouw met haar scootmobiel in een sloot terechtgekomen op de hoek van de Zijdelweg en de Randweg-Oost. De bestuurster nam een bocht te krap en raakte via het talud te water. Een passerende vrouw was getuige van het incident en aarzelde geen moment: zij sprong direct de sloot in om de bestuurster te helpen. Tegelijkertijd werd alarmnummer 112 gebeld, waarop de hulpdiensten massaal uitrukten.

Binnen enkele minuten waren de brandweer van Uithoorn, twee ambulances en meerdere politie-eenheden ter plaatse. Ook de duikers van de brandweer Mijdrecht werden opgeroepen, maar konden halverwege terugkeren toen bleek dat het slachtoffer al uit het water was gehaald.

De vrouw was aanspreekbaar en is door ambulancepersoneel nagekeken en voor verdere controle naar het ziekenhuis vervoerd. De brandweer wist de scootmobiel met behulp van touwen en een sleepkabel weer op het droge te krijgen. Een onderhoudsbedrijf heeft het voertuig later opgehaald.

Op de foto: De brandweer wist de scootmobiel weer op het droge te krijgen. Foto: Jan Uithol.