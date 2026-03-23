Royale donatie voor Stichting Folklore Exotica

Uithoorn – De coöperatieve Rabobank heeft Stichting Folklore Exotica verrast met een royale donatie van 10.000 euro. De cheque werd overhandigd door Jan Feenstra, directeur coöperatieve Rabobank Regio Schiphol, en Hans Tabak, lid van de ledenraad. Voor de stichting is deze bijdrage een waardevolle blijk van vertrouwen en waardering voor haar activiteiten.

Wat ooit begon als een kleinschalig initiatief van een groep vrouwen die traditionele kleding uit hun land van herkomst of dat van hun (groot)ouders wilden tonen, is uitgegroeid tot een bloeiende gemeenschap. De groei inspireerde initiatiefneemster Iris Soerel tot het samenstellen van het boek Folklore Exotica – Levend erfgoed in kleur en kleed. In dit tweetalige boek presenteren deelnemers uit maar liefst vierentwintig landen hun traditionele kleding. Dankzij de donatie van Rabobank kon het boek in 2025 worden gerealiseerd. Inmiddels bereikt Stichting Folklore Exotica een breed publiek. De activiteiten richten zich op het zichtbaar maken van traditionele kleding en het stimuleren van ontmoeting tussen culturen.

Samenwerking

In samenwerking met Uithoorn voor Elkaar organiseert de stichting regelmatig bijeenkomsten in het wijkcentrum Bilderdijkhof. Zo waren er eerder onder meer een Surinaamse ‘Aan Tafel’, een Awasa-dansworkshop en een interculturele nieuwjaarsontmoeting. Deze maand stond een buikdansworkshop op het programma. De eerstvolgende activiteit vindt plaats op vrijdagavond 8 mei van 19.00 tot 21.00 uur: een creatieve mindfulness bijeenkomst.

De stichting biedt een podium aan mensen van alle leeftijden, nationaliteiten en culturele achtergronden. Onder de noemer Buurt & Wereld in Verbinding worden activiteiten ontwikkeld die ontmoeting, ontdekking en persoonlijke groei stimuleren. Soms zijn bijeenkomsten speciaal gericht op vrouwen, maar ook mannen zijn van harte welkom. De activiteiten vinden doorgaans plaats op vrijdagavond.

Ook de klederdrachtgroep staat open voor iedereen die zijn of haar traditionele kleding wil delen. Wie geen eigen kleding heeft maar wel wil deelnemen, is eveneens welkom. Aanmelden kan via folklore.exotica@gmail.com.

Een bijzonder hoogtepunt was vorig jaar het eerste interculturele MAMJO Festival bij De Scheg. Het evenement groeide uit tot een feest van ontmoeting en verbinding, met een levendige markt vol internationale producten en gerechten en optredens op een groot podium, verzorgd door PAR-AV. Het festival werd mogelijk gemaakt door bijdragen van onder meer Stichting Amstelidee, het Initiatievenfonds, het Burgemeester Kootfonds en diverse sponsoren.

Het succes van 2025 vormt de basis voor een tweede editie op zaterdag 25 juli 2026. Voor dit evenement is de stichting nog op zoek naar sponsoren, vrijwilligers en artiesten. Ook zijn er marktkramen te huur. Meer informatie is te vinden via www.folklore-exotica.nl of via mamjofestival@gmail.com.

Op de foto: V.l.n.r.: Hans Tabak (lid van de ledenraad), Jan Feenstra (directeur coöperatieve Rabobank Regio Schiphol), Iris Soerel (voorzitter Stichting Folklore Exotica), Aeyessa Kuipers (secretaris) en Divinia Verhaal (bestuurslid). Foto: aangeleverd.