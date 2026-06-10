Rommelmarkt Bilderdijkhof

Uithoorn – Wijkcentrum Bilderdijkhof in Uithoorn staat zaterdag 13 juni in het teken van de jaarlijkse rommelmarkt. Tussen 10.00 en 14.00 uur kunnen bezoekers aan Bilderdijkhof 1 terecht om te snuffelen tussen tweedehands spullen, koopjes en bijzondere vondsten.

De rommelmarkt biedt niet alleen gelegenheid om rond te kijken, maar ook om zelf spullen te verkopen. Belangstellenden kunnen een tafel van 80 bij 160 centimeter huren voor 12,50 euro. In dat bedrag zijn twee kopjes koffie of thee inbegrepen.

Volgens deelnemer Monique is de belangstelling groot. “Vorig jaar had ik mijn tafel in een mum van tijd vol geïnteresseerden. Het is niet alleen leuk om spullen te verkopen, maar ook om buurtgenoten te ontmoeten en verhalen te delen.”

Ook bezoekers die alleen willen rondkijken zijn welkom. De organisatie verwacht opnieuw een druk-bezochte en laagdrempelige bijeenkomst, waarbij ontmoeting en gezelligheid centraal staan. Aanmelden voor een verkoopplek kan via bilderdijkhof@participe.nu.

Op de foto: Tweedehands spullen, koopjes en bijzondere vondsten. Foto: aangeleverd.