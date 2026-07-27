Historische film Oud Aalsmeer over Ophelialaan

Aalsmeer – De film van de maand augustus van Stichting Oud Aalsmeer heeft als onderwerp Ophelialaan rond de zestiger jaren. In het begin zijn beelden te zien van het corso van 1930 in het Dorp, gevolgd door het feest op het terrein aan de Sportlaan. Vervolgens wordt een film vertoond van het corso van 1950 in Zuid. Hierna beelden van de nieuwbouw van winkels van Jaap Klein, Dirk Looy en de winkel van Koster aan de Ophelialaan in de jaren zestig, gevolgd door de opening van de zaak van D. Looy, radio, tv en foto speciaalzaak. En de opening in augustus 1960 van de supermarkt van J. Klein. Een heel ander item zijn de beelden van het wateroverlast in de Ophelialaan, een waar waterballet. De twee laatste onderwerpen die in beeld worden gebracht zijn die van spelende kinderen in de Begoniastraat in 1963 en beelden uit 1962 van Jan Looy die de kachel aanmaakt. Het klusje van kinderen uit die jaren, het volscheppen van de kolenkit, is hier uitgebreid te zien. De opnamen zijn onder andere gemaakt door D. Looy en de montage is van Siem Kooy van wie de Stichting deze film ook mocht ontvangen. De totale duur van de film is 27 minuten. Dick P. van der Zwaard heeft de film bewerkt en opgenomen in het filmarchief van Stichting Historisch Aalsmeer. Oud Aalsmeer vertoont iedere maand een historische film op de website www.stichtingoudaalsmeer.nl. De films zijn afkomstig uit verschillende verzamelingen en zijn geschonken aan Oud Aalsmeer. Aan het bekijken zijn geen kosten verbonden.

Op TV Aalsmeer

De film wordt ook tweemaal op TV Aalsmeer uitgezonden. Vrijdag 14 augustus is de eerste vertoning vanaf 11.00 uur. Een dag later, zaterdag 15 augustus, is de film nogmaals te zien vanaf 13.00 uur. De uitzendingen worden vooraf gegaan door een inleidend interview met Dirk Jongkind van ‘Oud Aalsmeer in Beeld’ op zaterdag 8 augustus. Het interview door presentator Jan van Veen is te beluisteren op zowel Radio als TV Aalsmeer tussen 12.00 en 13.00 uur. TV Aalsmeer is bij abonnees van Delta te vinden op kanaal 12 en bij gebruikers van KPN/XS4ALL/Telfort op kanaal 1389. Meer informatie: www.radioaalsmeer.nl

Live in Historische Tuin

De film van de maand is live te zien op zondag 16 augustus om 15.00 uur in de veilingzaal van de Historische Tuin. Met als extra films: Gemeentebestuur- en werken en de Nijdam film. Kom ook gezellig samen film kijken en herinneringen met elkaar ophalen. Wie nog films op zolder heeft liggen die interessant kunnen zijn voor andere Aalsmeerders, wordt gevraagd contact op te nemen via: archief@stichtingoudaalsmeer.nl.

Foto’s: Archief Oud Aalsmeer (aangeleverd).