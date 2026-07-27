Lever oude spijkerbroeken in en win een kledingbon

Aalsmeer – Met de actie van Fairtrade Gemeente Aalsmeer kunnen de hele maand augustus oude spijkerbroeken ingeleverd worden. Hiermee kan een kledingbon van 70 euro gewonnen worden, dus de broeken wel voorzien van een briefje met naam en e-mailadres.

Het Kernteam Fairtrade Gemeente Aalsmeer heeft de Wereldwinkel in de Zijdstraat, Zeeman in de Ophelialaan en Kraan Mode aan de Machineweg bereid gevonden om de oude spijkerbroeken in te nemen. De winnaar krijgt in september bericht en ontvangt de bon. Mooi zou het zijn als dan met deze bon een eerlijke, Fairtrade spijkerbroek wordt gekocht. De oude ingenomen spijkerbroeken gaan hersteld en gerecycled worden of er wordt pulp van gemaakt voor isolatie. Het Kernteam gaat zorgdragen voor de afvoer van de oude broeken.

Geen eerlijke lonen

De meeste spijkerbroeken/jeans zijn nog niet eerlijk. Er worden chemische middelen gebruikt en heel veel water. Dus niet veilig voor de mensen die deze maken. Ook is er sprake van kinderarbeid. De arbeiders in de ateliers verdienen geen eerlijk loon om van te leven. Ze moeten veel uren en lange dagen maken. Fairtrade is wel eerlijk. Wie een Fairtrade jeans koopt is er verzekerd van dat zowel de katoenteler, de katoenplukker als de naaister eerlijke lonen krijgen. De hele keten zoals de vervoerder, de inkoper en verkoper dragen bij om deze werkers een leefbaar inkomen en eerlijk loon te geven. Meer informatie: www.fairtradegemeenteaalsmeer.nl.

Foto: Oude spijkerbroeken (aangeleverd).