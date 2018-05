ROM-koor present op Straattheaterfestival

Mijdrecht – Op zaterdag 16 juni is er weer het jaarlijkse straattheaterfestival in Mijdrecht. Het ROM-koor (Regionaal Operette- en Musicalkoor) heeft al vele malen meegedaan en zal ook dit jaar niet ontbreken. Het koor is te zien en te horen op het plein voor winkelcentrum ‘De Lindeboom’ tussen 13.45 en 14.15 uur.

Iedereen is welkom om daar, vanaf een bankje of gewoon op het plein, te komen luisteren. Naast diverse muziekstukken, die u misschien al van hen kent uit het veelzijdige repertoire van het ROM-koor, wordt ook een klein voorproefje gegeven van een stuk uit de musical ‘Titanic’, die het koor in oktober 2019 op de planken gaat brengen.