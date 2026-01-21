Rode Kruis draagt contactcirkels over aan Participe Amstelland 

Uithoorn – Welzijnsorganisatie Participe Amstelland heeft per 1 januari de contactcirkels van het Rode Kruis in Amstelveen en Uithoorn overgenomen. Op 14 januari is deze overdracht tijdens een lunch met alle vrijwilligers officieel gevierd. Participe neemt de contactcirkels over met alle deelnemers. Ook de vrijwilligers kunnen allemaal mee naar de nieuwe organisatie.

De contactcirkels zijn bedoeld voor mensen die weinig sociale contacten hebben. In de contactcirkel bellen de deelnemers elkaar dagelijks om te horen of alles nog in orde is. De vrijwilligers van de contactcirkel zorgen ervoor dat de eerste deelnemer wordt gebeld, en zijn ook de laatste die in de cirkel wordt gebeld. Hierdoor weten ze dat alle deelnemers in orde zijn en de cirkel kan worden afgesloten. Ze komen in actie als een van de leden niet reageert.

In goede handen

Het Rode Kruis draagt de contactcirkels over omdat de organisatie zich meer gaat richten op noodhulp en de voorbereiding op mogelijke nood tijdens rampen en crisissituaties. Regiomanager Marijke Wetselaar van het Rode Kruis Amsterdam-Amstelland is blij dat Participe Amstelland de contactcirkels in Amstelveen en Uithoorn voortzet. “Participe is een bekende naam voor inwoners van deze gemeenten. Hun doel is dat iedereen kan meedoen en zich thuis voelt in de buurt. Het is fijn dat de contactcirkels op deze manier in goede handen zijn.”

Dagelijks contact

Ook voor Participe is de overname van de contactcirkels een waardevolle aanvulling op de bestaande activiteiten. Elena Nabatova, Manager Participe Amstelland: “Dagelijks contact is heel belangrijk voor iedereen, en met de contactcirkels zorgen we ervoor dat niemand uit beeld verdwijnt.” Mensen die graag meer willen weten over de contactcirkels kunnen contact opnemen met Participe Amstelland via 020-6413333 of contactcirkels@participe.nu. Participe is ook op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen om de contactcirkels in stand te houden. Mail ook daarvoor naar contactcirkels@participe.nu.

Foto aangeleverd door Participe Amstelland.