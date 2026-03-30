Uithoorn/Amsterdam – Zaterdag 16 mei 2026 krijgt het VU Griffioen Theater, De Boelelaan 1111 in Amsterdam, van 14.30 tot 17.00 uur een bijzonder internationaal tintje. De culturele organisatie Wij The People uit Uithoorn haalt met de eerste Nederlandse voorstelling van Kumar Sharma & Kathak Rockers een optreden van wereldklasse naar de regio. De groep staat bekend om haar grensverleggende stijl, waarin de klassieke Indiase dansvorm Kathak een spannende ontmoeting aangaat met moderne, westerse invloeden.

De Kathak Rockers, internationaal geroemd op podia in Afrika, Azië, Noord‑Amerika en Europa, combineren eeuwenoude tradities met een eigentijdse aanpak. Daarmee weten ze zowel kenners van klassieke dans als een nieuw, jong publiek te raken. Hun performances worden geprezen om de perfecte balans tussen technische finesse en bruisende energie.

Traditie in een modern jasje

Oprichter Kumar Sharma heeft een duidelijke missie: de rijke Indiase danstraditie nieuw leven inblazen zonder haar essentie te verliezen. De groep staat bekend als pionier van ‘Kathak Fusion’, een discipline die het kleurrijke erfgoed van India verbindt met hedendaagse ritmes, westerse muziekstijlen en spectaculaire choreografieën.

Tijdens de show in Amsterdam belooft de crew een electrifying vibe met virtuoze techniek, verbluffende synchroniciteit en een meeslepende muzikale omlijsting. Voor bezoekers wordt het een zeldzame kans om deze internationaal gevierde artiesten live te zien.

Culturele ontmoeting

Het evenement wordt georganiseerd door Wij The People, dat hiermee opnieuw inzet op culturele verbinding en inclusiviteit. Het International Fusion Festival 2026 markeert voor de organisatie een nieuw hoogtepunt. Tickets zijn beschikbaar via Ticket Tailor en de website van Wij The People.

Revolutionaire dans-fusion van Kumar Sharma & Kathak Rockers. Foto: aangeleverd.