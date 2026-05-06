Programmering nieuw cultureel seizoen SCAU

Uithoorn – De liefhebber van kleinkunst en klassieke muziek kan zich alvast verheugen op een kleurrijk en afwisselend seizoen 2026-2027 van de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn). Al sinds 1993 organiseren de enthousiaste vrijwilligers jaarlijks acht activiteiten in De Schutse in Uithoorn. Vanaf september tot en met april is het elke derde zondag in de maand raak: ‘s middags om half drie staan er professionele artiesten en musici op het podium, die het publiek elke keer weer een fantastische middag weten te bezorgen.

The Beatles en Schubert

Het Hexagon Ensemble opent het bal 20 september 2026 met ‘Sweet Memories’: in hun allerlaatste seizoen blikken zij na 36 jaar terug op de werken die zij het liefst speelden. Acteur en regisseur Marcel Hensema (bekend van ‘Hollands Hoop’) komt 18 oktober 2026 met de solo-toneelvoorstelling ‘Eldorado’, over perikelen op een klein stacaravanparkje op het Groningse platteland. In 2027 is het precies 200 jaar geleden dat Schubert zijn beroemde liederencyclus ‘Winterreise’ componeerde; bariton Raoul Steffani en pianist Frans van Tuijl leggen op 15 november 2026 de zielenroerselen van een eenzame reiziger bloot. In december geen kerstconcert, maar op 20 december 2026 een intiem theaterconcert met singer/songwriter Yorick van Norden met als titel: ‘ Abbey Road: The Beatles, Pink Floyd en ik’.

Boogiewoogie, pianotrio en cabaret

Het nieuwjaarsconcert 17 januari 2027 wordt verzorgd door de vijf jonge blazers van het Conical Brass Quintet, dat al eerder met veel succes optrad bij de SCAU. Vervolgens is er 21 februari 2027 ruimte voor cabaret met Stefan Hendrikx: in zijn show ‘In perspectief’ laat hij zijn fantasie de vrije loop.

Ongelooflijk blij is de SCAU met de komst van het gerenommeerde Delta Piano Trio dat 21 maart 2027 o.a. pianotrio’s speelt van zus en broer Fanny en Felix Mendelssohn. En tenslotte een spetterende seizoen afsluiting 18 april 2027 met boogiewoogie en blues door het Martijn Schok Trio met zangeres Greta Holtrop.

Abonnementen en losse kaarten

Er zijn drie abonnementsvormen mogelijk: een passe-partout voor alle acht evenementen of een keuze-abonnement voor zes of vier activiteiten. Losse kaarten kosten 18 euro. Jongeren onder de 16 jaar betalen slechts 11 euro. Abonnementen en losse kaarten zijn online te bestellen via de website van de SCAU: www.scau.nl. Klik op ‘Tickets’ of ‘Kaarten bestellen’ (blauwe balk) en volg de instructies. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van de antwoordkaart bij de seizoens-brochure 2026-2027, die gratis is af te halen in de Readshop (Winkelcentrum Zijdelwaard, naast Jumbo) en in de bibliotheek.

Op de foto: De vijf jonge blazers van het Conical Brass Quintet. Foto: aangeleverd.