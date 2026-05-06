Tiepfout winnaar Popprijs Amstel- en Meerlanden

Amstelland – Op zaterdag 2 mei vond de finale van de Popprijs van Amstel- en Meerlanden 2026 plaats in P60. Vier heel getalenteerde bands gaven hun beste optreden in de strijd om de winst. Na toffe optredens van Floris Kegel, The Rakers en Something At Last wist Tiepfout zowel het publiek als de jury voor zich te winnen.

Daarmee is Tiepfout de winnaar van de Popprijs van Amstel- en Meerlanden! De overige acts gingen niet met lege handen naar huis; ook voor hen hadden de sponsoren een aantal mooie prijzen geregeld. Tiepfout mocht het grote prijzenpakket en de beker in ontvangst nemen.

Deze prachtige avond werd mogelijk gemaakt dankzij een groot aantal sponsoren. Ook dank aan de poppodia die de Popprijs van Amstel- en Meerlanden hebben georganiseerd en gehost: N201 Aalsmeer, Cpunt Hoofddorp en P60 Amstelveen.

Foto: Band Tiepfout wint Popprijs Amstel- en Meerlanden (foto aangeleverd).