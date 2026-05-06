Aalsmeerder René Tepas brengt jeugdboek uit

Aalsmeer – René Tepas is 37 jaar, woont in Aalsmeer en onlangs is zijn eerste boek uitgebracht. ‘Staan blijven’ is de titel van dit spannende jeugdboek (vanaf 12 jaar). Het boek gaat over Frits, een jongen die wegens geldgebrek over straat zwerft. Als hij een agent tegenkomt, begint voor hem een avontuur. Sla het boek open, duik in de wondere wereld van Frits Hakstra waarin geen gebrek is aan humor en ontdek of het Frits lukt de juiste keuzes te maken.

René had al heel lang de wens om een eigen boek te schrijven en uit te laten brengen. Het idee is ontstaan door gewoon op een dag een zelf verzonnen verhaal te schrijven. Vervolgens is hij een uitgever gaan zoeken en kwam via een goede vriendin van zijn moeder, Femke Lania, terecht bij Boekscout. “Na maanden lang te hebben gewerkt aan het boek, mag het resultaat er absoluut zijn”, aldus René. “Ik ben zo ontzettend trots en vind het een eer dat het eerste boek dat ik heb geschreven nu te koop is!”

Het boek is via de webshop van boekscout verkrijgbaar, evenals via bol.com en Bruna.nl. Dat René nog een boek gaat schrijven, is zeker. Hij heeft al een thriller klaar liggen en is nu bezig met het schrijven van een verhaal wat zich in Aalsmeer afspeelt.

