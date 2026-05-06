Amazing Amateurs in Raadhuis Aalsmeer

Aalsmeer – Amazing Amateurs is een tweejaarlijkse tentoonstelling van Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer en Cultuurpunt Aalsmeer en speciaal bedoeld voor amateurkunstenaars uit Aalsmeer en omgeving. In eerdere edities was het werk te zien in Het Oude Raadhuis bij KCA, in de foyer van De Oude Veiling bij Cultuurpunt Aalsmeer en in winkeletalages in het centrum.

Dit jaar krijgt de tentoonstelling een nieuwe opzet en vindt alles plaats op één centrale locatie: de Burgerzaal van het raadhuis. Hier worden alle kunstwerken samen gepresenteerd. De tentoonstelling biedt ruimte aan verschillende kunstvormen: schilderijen, tekeningen, fotografie, beelden, keramiek, textiele werkvormen en andere technieken. Deelnemers maken kans op zowel een publieksprijs als een juryprijs.

Opening en afsluiting

De feestelijke opening van deze manifestatie van amateurkunst in Aalsmeer is op woensdag 13 mei om 20.00 uur in de Burgerzaal. Belangstellenden zijn van harte welkom. De tentoonstelling bezichtigen kan vervolgens tot en met 5 juni tijdens openingstijden van het raadhuis. De expositie is vrij toegankelijk. De feestelijke afsluiting met prijsuitreikingen vindt op vrijdag 5 juni vanaf 20.00 uur plaats in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het Raadhuisplein.

Afbeelding: Elsbeth Gorter (aangeleverd).