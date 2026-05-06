Hi-Kids Familiedag bij de Historische Tuin

Aalsmeer – Op woensdag 13 mei organiseert de Historische Tuin opnieuw een His-Kids Familiedag: een gezellige middag voor kinderen van circa 5 tot en met 12 jaar en hun ouders, grootouders of begeleiders. Tussen 13.00 en 16.00 uur ben je van harte welkom op de Tuin, waar een wereld vol verrassingen op je wacht. Tijdens deze avontuurlijke middag kom je overal bijzondere dingen tegen. Ze hebben allemaal iets te maken met bloemen, planten of insecten, maar wat precies, dat ontdek je zelf. Speur goed rond en laat je nieuwsgierigheid de weg wijzen. Als beloning voor je speurzin ligt er aan het eind een leuke kleine verrassing klaar.

En dat is nog niet alles: in de veilingzaal kun je meedoen aan een spannende veiling speciaal voor kinderen. Wie weet het beste moment te kiezen om de klok stil te zetten? De veilingen starten om 13.30 en 15.30 uur. Een leuke ervaring voor jong en oud!

Deelname voor kinderen van circa 5 tot en met 12 jaar kost slechts 3,50 euro. Volwassenen betalen de reguliere entree van 8,50 euro. Museumkaarthouders en donateurs hebben gratis toegang. Kom samen genieten van een middag vol plezier, avontuur en ontdekking! De Historische Tuin is gevestigd aan het Praamplein in het Centrum.

Foto: Rond speuren tijdens de Hi-Kids Familiedag op de Historische Tuin (foto aangeleverd).