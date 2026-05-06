Beetje regen bij zomerrit Bromfiets Genootschap

Aalsmeer – Het Aalsmeers Bromfiets Genootschap vertrok zondag 3 mei voor de eerste zomerrit. Echter, het zomerse zonnetje dat zich de hele week had laten zien, was juist deze dag verdwenen achter wolken, de temperatuur was flink gezakt en er dreigde regen en onweer. Op zaterdag werden de weersvoorspellingen goed in de gaten gehouden, maar op het moment dat bekend werd gemaakt dat bliksem uit zou blijven, werd besloten de rit wel te gaan rijden.

Het was zondag wel nat en grijs, maar de deelnemers lieten zich niet tegenhouden en stapten op de brommer. En, eind goed al goed, wel een beetje regen onderweg, maar ook zon en veel pret tijdens en na de prachtige rit van ongeveer 75 kilometer met als afsluiting een ‘droog’ drankje in Café Joppe. “Het was weer top”, aldus enkele deelnemers. Foto’s: www.kicksfotos.nl



