Prijsvraag: Maak erfgoed in De Ronde Venen beroemd

De Ronde Venen – De provincie staat vol met getuigen van haar bijzondere geschiedenis. We noemen dit het Utrechts erfgoed. Ook De Ronde Venen heeft veel erfgoed binnen haar gemeentegrenzen. Soms zijn deze overblijfselen goed te zien en bekend, denk aan forten, dijken en gemaal De Ruiter.

Ander erfgoed, zoals de cellen in de kerk van Abcoude en de prachtige plafonds in de buitenplaatsen, zijn veel minder bekend. U kunt meehelpen om dit erfgoed beter in de schijnwerpers zetten en (wereld)beroemd maken.

Ideeën inzenden

De provincie Utrecht roept iedereen op om ideeën in te zenden om erfgoed in de provincie wereldberoemd te maken. Het gaat om ideeën die het erfgoed in de provincie Utrecht in het zonnetje zetten en verfrissend / beeldend zijn. De uitwerking is vormvrij. Het idee mag gerelateerd zijn aan zowel materieel als immaterieel erfgoed. Denk naast gebouwen en landschappen dus ook aan verhalen, tradities, schilderijen, bomen, rituelen, muziek en archeologie.

Geldbedrag en fiets

De inzenders maken kans op de hoofdprijs van 2.500 euro en de Utrecht Wereldberoemd-fiets. Meer informatie is te vinden op www.utrechtwereldberoemd.nl. Op deze site staat ook een filmpje van burgemeester Maarten Divendal bij Fort Nigtevecht, waarin hij een inkijkje geeft in deze erfgoedparel in De Ronde Venen. Iedereen kan meedoen! Ideeën inzenden kan van 12 mei tot en met 15 juli 2018 via de website: www.utrechtwereldberoemd.nl.

Foto: Gemaal De Ruiter, rijksmonument aan de Demmeriksekade in Vinkeveen.