BUT beleeft succesvolle toernooidagen

De Kwakel – Jeu de boulesvereniging BUT uit De Kwakel kan terugkijken op een geslaagde periode met sportieve prestaties tijdens zowel de tweede vrijdagavondcyclus als het jaarlijkse bestuurstoernooi. Onder uitstekende weersomstandigheden streden de deelnemers op de banen van BUT om de dagprijzen en het klassement over twee speelavonden.

Aan de tweede vrijdagavondcyclus deden zestien tweetallen mee. De overwinning ging overtuigend naar het BUT-duo Jannie van Kooten en Tommiko Ito. Zij wonnen hun drie partijen met ruime cijfers: 13-2, 13-3 en 13-4. Daarmee sleepten zij niet alleen de dagzege binnen, maar werden zij ook de beste combinatie over beide vrijdagavonden.

Ook Jos de Zwart en Ruud Vaesen presteerden sterk met twee ruime overwinningen van 13-3. Een nederlaag in de laatste partij zorgde er echter voor dat zij genoegen moesten nemen met een vijfde plaats. De overige BUT-teams eindigden op de negende en tiende plaats.

Ongenaakbaar

Tijdens de zesde speelronde van de onderlinge Jokercompetitie werd opnieuw volop gestreden om de punten. Slechts een speler wist beide partijen te winnen en daarmee de maximale score van 26 punten te behalen: Jan Janmaat. Met opnieuw een foutloze speelronde bracht hij zijn totaal op 156 punten en verstevigde hij zijn leidende positie in het klassement. De volgende wedstrijden staan gepland op dinsdag 4 augustus.

Bestuurstoernooi

BUT was ook vertegenwoordigd tijdens het jaarlijkse bestuurstoernooi, dat dit jaar werd georganiseerd door de jubilerende vereniging uit Hillegom, die haar 25-jarig bestaan vierde. Namens BUT namen Jannie, Gunther en Ria deel aan het evenement.

Negentien verenigingen waren aanwezig. Er werd gespeeld in wisselende tripletten-teams, samengesteld uit spelers van verschillende verenigingen. Hierdoor stond niet alleen de sportieve strijd centraal, maar ook het ontmoeten van andere jeu de boules-liefhebbers. Na vier speelrondes eindigde BUT op een verdienstelijke dertiende plaats. De eindoverwinning en de wisselbeker gingen naar De Bulderbaan. De vijf deelnemers met vier overwinningen ontvingen een fraaie bos bloemen als beloning.

Het BUT-duo Jannie van Kooten en Tommiko Ito. Foto: aangeleverd.