Polderfeest: vijf dagen feest voor en door Kwakelaars

De Kwakel – Van woensdag 30 juli tot en met zondag 3 augustus vierde De Kwakel het jaarlijkse Polderfeest. Vijf dagen lang stond het dorp in het teken van saamhorigheid, plezier en traditie, georganiseerd voor en door Kwakelaars.

Woensdag

De feestweek begon woensdagavond met het Polder Food Festival. Ondanks de dreigende weersvoorspellingen kon er buiten genoten worden van heerlijke gerechten, verzorgd door Penelope Events. Dankzij de inzet van het feestcomité verliep alles op rolletjes. DJ Rico en Niels van Kollenburg zorgden voor een ontspannen sfeer.

Donderdag

Donderdagavond stond in het teken van de Kooyman Polderloop. Een uitgebreid verslag van de loop is ook in de krant te vinden en online via: https://www.meerbode.nl/kooijman-polderloop-trok-recordaantal-deelnemers.

Vrijdag

Vrijdagmiddag genoten kinderen van Wally’s Pretparade, gevolgd door de eerste editie van de Gouwe Ouwe Vrijdagmiddagborrel. 55-plussers proefden van livemuziek van DJ Marvin en het duo Simon & Nick. Een paar jongere feestgangers werden op ludieke wijze ‘op de bon geslingerd’ door polderagent Ron. ’s Avonds barstte het feest los met optredens van Straatwaarde, Raymon Hermans en DJ Menzoo.

Zaterdag

Zaterdagmiddag was het tijd voor de zeskamp, met nieuwe spellen ter ere van de overleden comitéleden Kees Klomp en Gerrit Burggraaf. Na een minuut stilte en applaus barstte de strijd los. Het buikglijden – tevens het Kwakelse kampioenschap – leverde winnaars op als Daniek Fransen en Jouke Schelling. De Beun won bij de mannen, ‘Wij springen eruit’ bij de vrouwen en ‘Gaan met die banaan’ bij de jeugd. ’s Avonds volgden optredens van René Schuurmans, Jorieke Sterken en Paor Neem’n.

Zondag

De ‘week’ werd afgesloten met de traditionele familiedag met klassiekers als eendjes vangen en goud zoeken en ontmoetten Bing en Stitch. Volwassenen konden hun krachten meten bij spellen als strijkijzer zwaaien en hang-on. Maik Kandelaar wist in een spannende finale de winst te pakken. Ook de jeugd deed fanatiek mee, met winnaars als Raoul, Stan van Rijn, Jaylin Meijer en Lise Burggraaf. De feesttent zat vol, de sfeer was uitbundig en de vrijwilligers van het feestcomité liepen zich het vuur uit de sloffen. DJ Menzoo en Justin de Wildt sloten het feest muzikaal af.

Speciaal woord van dank

Het feestcomité laat weten: “Bedankt alle vrijwilligers, sponsoren, artiesten en bezoekers voor jullie bijdrage aan deze geslaagde editie. Ook een speciaal woord van dank aan de EHBO’ers en de nieuwe jonge leden van het comité, die hun eerste Polderfeest met verve draaiden.”

Kermis staat voor de deur

De rust keert terug in De Kwakel, maar niet voor lang: de kermis staat alweer voor de deur. Vergeet niet je kermiskar of loopgroep vòòr 8 augustus op te geven.

Op de foto: Waterballet. Foto: Wilco de Vries.