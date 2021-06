Podcastserie Bibliotheek ‘Je brein is er dol op’

Amstelland – In de nieuwe podcastserie ‘Je brein is er dol op!’ behandelen de programmamakers van de Bibliotheek Amstelland actuele onderwerpen, met in elke aflevering een bijzondere gast.

‘Je brein is er dol op!’ wordt gemaakt door programmamakers Anton Furnée, Meliza de Vries en Hiske Deinema. In de afleveringen worden actuele onderwerpen behandeld met bijzondere gasten, laat horen wat de Bibliotheek voor jou kan betekenen, kun je genieten van cultuur en literatuur en ongetwijfeld valt er ook nog iets te leren!

Hiske Deinema: “Met de podcast gaan we in gesprek met elkaar, onze bezoekers en deskundigen. We maken korte podcast series die op specifieke doelgroepen zijn gericht. Door verschillende rubrieken af te wisselen zorgen we naast kennis opdoen, ook voor ontspanning en inspiratie.”

De eerste reeks afleveringen staat in het teken van voorlezen, kinderboeken en meertaligheid. Aflevering één staat inmiddels online, waarin Anton, Meliza en Hiske collega en (ervarings)deskundige Maarten Spaan alles vragen over het voorlezen aan 8-plussers. Maarten Spaan vertelt waarom voorlezen aan je kinderen gedurende de hele basisschool tijd zo belangrijk is en geeft tips om dit te doen.

Bekijk de website (www.debibliotheekamstelland.nl) voor meer informatie over de podcast en een overzicht van de afleveringen.