Passionkoor present op Korendag

Uithoorn – Passionkoor verheugt zich er weer op om zaterdag 20 mei op de Korendag in Monnickendam samen met ruim 70 andere koren op te treden! Ook deze keer zal dit doorlopend zangfestijn te zien en beluisteren zijn op 6 locaties, in alle kerken en gebouw Samuel in Monnickendam. Tussen 10.00 en 16.00 uur treden voor de tweeëntwintigste keer een grote verscheidenheid van koren op. Vele koren komen bij herhaling terug. Deze koren zingen gedurende 25 minuten een selectie uit hun repertoire. Het grootste koor bestaat uit 55 leden, het kleinste uit 2 leden. Er zijn mannenkoren, vrouwenkoren, seniorenkoren en een jeugdkoor.

Elk repertoire dat je maar kunt verzinnen wordt ten gehore gebracht, van klassiek tot pop, van religieus tot werelds, van eenvoudige volksmuziek tot meer ingewikkelde koorwerken. Er wordt in verschillende talen gezongen. Wereldmuziekkoor Passionkoor uit Uithoorn treedt om 13.30 in de Grote Kerk aan De Zarken 2 met haar wereldmuziek op. Gezongen wordt in het Japans, Jiddisch, Fins, Frans, Haïtiaans en Servisch.

Om 17.00 uur begint voor de koorzangers en het publiek de slotmanifestatie in de Grote kerk begeleid door de Chr. Muziekvereniging Juliana uit Marken.

In de afgelopen jaren is er enorm veel belangstelling ontstaan en blijkt hoezeer er genoten wordt van de bijzonder grote verscheidenheid aan koorzang. Het accent ligt dan ook vooral op het stimuleren van de koorzang en op het interesseren van meer mensen om gezamenlijk te musiceren. De gezellige sfeer op de terrasjes aan het water en in de straten van Monnickendam geeft nog dat extra tintje gezelligheid. Alle volwassenen betalen per persoon en jongeren tot 16 jaar hebben gratis toegang. Het toegangsbewijs in de vorm van het programmaboekje van de Korendag is verkrijgbaar bij de ingang van de diverse locaties. Dit programma is geldig voor alle optredens in alle locaties gedurende de hele dag.