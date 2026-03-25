Palmpaasstokken versieren

Uithoorn – In het weekend van Palmpasen worden alle kinderen van Uithoorn uitgenodigd om een palmpaasstok te komen versieren in De Burght, Potgieterplein 2. Het versieren van de palmpaasstokken is zaterdag 28 maart om 10.00 uur in het Trefcentrum van de katholieke kerk. De organisatie zorgt voor alle materialen en versieringen, zoals het broodhaantje. Deze versieringen staan bol van symboliek en vertellen het verhaal van Palmpasen tot en met Pasen. De jongste kinderen kunnen hierbij best de hulp gebruiken van oudere broers of zussen en ouders. Wie niet op deze zaterdagochtend kan komen, mag ook thuis een palmpaasstok maken.

Om 10.45 uur wordt het verhaal over een ezeltje voorgelezen; met Palmpasen vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij reed daarbij niet als een koning op een groot paard, maar op een jonge ezel. De ochtend duurt tot 12.00 uur.

Optocht

Zondagochtend 29 maart start de dag om 09.30 uur in De Schutse, De Mérodelaan 1. Onder muzikale begeleiding lopen de kinderen in een kleurrijke stoet vanaf de protestantse kerk naar het Karel van Manderhof. Ook mensen zonder palmpaasstok mogen natuurlijk mee. Na een half uur lopen, is het tijd voor koffie, thee en natuurlijk limonade in het Karel van Manderhof. Aansluitend is de inwijding van de palmpaastakken op het plein voor Gerrit en om 11.00 uur een viering met kinderwoorddienst in De Burght.

De palmpaasoptocht is een samenwerking tussen de protestante kerk De Schutse en de katholieke kerk De Burght en wordt al sinds 2004 georganiseerd. Er hangen posters op de basisscholen, want hoe meer kinderen er meelopen hoe leuker het is. Voor de organisatie is het handig om te weten hoeveel kinderen er komen. Aanmelden kan via emmaenus@hotmail.com onder vermelding van Palmpasen.

