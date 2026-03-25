Overhandiging cheque Rabobank aan Filmtheater Gerrit

Uithoorn – Filmtheater Gerrit heeft een bijdrage van 10.000 euro ontvangen voor de aanschaf van een nieuwe laserprojector, een lang gekoesterde wens van de stichting. Jan Feenstra, directeur Rabobank Regio Schiphol, en Hans Tabak, lid van de ledenraad Rabobank Schiphol, kwamen samen naar het filmtheater voor het uitreiken van de cheque.

Naast deze mooie donatie van het Coöperatiefonds Rabobank regio Schiphol heeft het filmtheater ook bij andere partijen verzoeken ingediend, hierop werd door diverse bedrijven en fondsen positief gereageerd. Dankzij deze en samen met de donaties van de Vrienden van Filmtheater Gerrit kunnen alle bezoekers, vanaf medio april, profiteren van verbeterde beeldkwaliteit in het filmtheater. Voor het filmtheater, dat volledig wordt gerund wordt door vrijwilligers, en voor alle bezoekers uit de regio is dit een fantastische mijlpaal.

Op de foto: V.l.n.r. Jan Feenstra, Cocky Kester (secretaris Filmtheater Gerrit) en Hans Tabak. Foto: Phlip van den Dool.