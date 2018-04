Op ontdekkingstocht op Fort bij Abcoude

Regio – Benieuwd naar wat er achter de poort van Fort bij Abcoude te zien en te beleven is? Op zaterdag 14 april van 10:00 tot 17:00 uur is de allereerste kans van het jaar om dit te ervaren. Dan start namelijk het Fortenseizoen. Ontdek Fort bij Abcoude onder leiding van een ervaren gids, die de geschiedenis van dit imposante bouwwerk tot leven laat komen!

Historische verhalen

Via de brug over de fortgracht kunt u uitgebreid ronddwalen op het binnenfort en genieten van de historische verhalen en de natuur. In het hoofdgebouw bezoekt u het kruitmagazijn, de slaapvertrekken en het museum. De buitenmuren zijn hier wel 1,8 meter dik! Vanaf het uitzichtpunt op het oostelijke ‘Oreillon’ kunt u Fort bij Nigtevecht zien liggen. Vanaf deze locatie kunt u zich goed voorstellen dat vroeger vanaf dit punt met kanonnen werd geschoten.

Stelling van Amsterdam

Fort bij Abcoude is het eerste gebouwde fort van de Stelling van Amsterdam. Dat deze waterlinie uniek in de wereld is, blijkt wel uit het feit dat de Stelling van Amsterdam Unesco Werelderfgoed is. De lange verdedigingslinie met dijken, sluizen, batterijen en forten loopt als een ring om Amsterdam en beschermde destijds de hoofdstad.

Ga mee op ontdekkingstocht!

Op zaterdag 14 april van 10:00 tot 17:00 uur kunt u dit bijzondere fort ontdekken. Bestel toegangskaarten via www.natuurmonumenten.nl/fortbijabcoude. Lid van Natuurmonumenten? Dan betalen volwassenen €3,- en kinderen (ook OERRR-leden) €1,-. Niet-leden betalen €6,- en kinderen €2,-. (foto Rene Koster)