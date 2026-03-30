Open middag in natuurtuin Bram de Groote

Uithoorn – Geniet zondagmiddag 5 april van 13.00 tot 16.00 uur van de schitterende natuurtuin Bram de Groote, die met veel liefde en kennis door vrijwilligers wordt bijgehouden. Hoor het boeiende verhaal over Bram de Groote die aan de basis stond van deze bijzondere tuin aan de Boterdijk in Uithoorn.

De tuin is sinds 1994 als natuurgebied in beheer bij Landschap Noord-Holland en omvat onder meer een boomgaard, een bloemenweide, een moerasbos, een flink aantal borders en een weiland. De werkgroep Tuin Bram de Groote is wekelijks bezig met het onderhoud.

Dit is de eerste dag van het jaar dat de tuin kan worden bezocht, die op de eerste zondag van april tot en met september open is voor bezoekers. Naast de open dagen is het mogelijk om op woensdagmorgen, de wekelijkse werkochtend van de vrijwilligers, tussen 9.00 en 12.00 uur in de tuin rond te kijken.

Volop lente

Nu het volop lente is bloeien de sneeuwklokjes en driekantige look. De krokussen, die er altijd als eerste bij zijn, hebben plaats gemaakt voor andere bollen zoals narcissen, bosanemonen en wilde hyacinten. Verder bloeien er helleborus, sleutelbloem en speenkruid. Ook de stermagnolia en de fruitbomen staan in bloei. De kleine vrouwelijke bloemen van de bloeiende hazelaar zijn leuk om te zien. Dotters bij de oever. Het weiland van de tuin wordt met sinusbeheer, een innovatieve maaimethode, omgevormd tot een bloemrijk hooiland, waar voor insecten veel lekkers te vinden is. Belangstellenden kunnen naar binnen via de zijingang van de tuin tegenover de werkschuur aan de Elzenlaan. Fietsen kunnen worden gestald bij de werkschuur. De toegang is gratis en aanmelden hoeft niet. Verdere informatie: www.landschapnoordholland.nl/activiteiten.

