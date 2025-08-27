Ook SeniorWeb Mijdrecht bundelt krachten tegen digitale criminaliteit

Mijdrecht – De strijd tegen digitale criminaliteit krijgt 10 september een krachtig lokaal gezicht. Onder de noemer ‘Echt niet Vandaag’ organiseert de politie Midden-Nederland een grootschalige actiedag om burgers bewust te maken van de risico’s van online oplichting. Ook lokale organisaties, zoals SeniorWeb Mijdrecht, sluiten zich aan bij deze campagne. De urgentie is hoog: dagelijks worden in Nederland meer dan 6.500 mensen slachtoffer van digitale criminaliteit.

De vormen van digitale oplichting zijn divers en vaak geraffineerd. Van phishingmails en WhatsApp-fraude tot gijzelsoftware (ransomware): de impact op slachtoffers is niet alleen financieel, maar ook emotioneel groot. “We zien dat vooral ouderen en minder digitaal vaardige mensen kwetsbaar zijn”, aldus een woordvoerder van de politie Midden-Nederland. “Maar eigenlijk kan iedereen slachtoffer worden. Daarom is bewustwording zo belangrijk.”

Gratis toegankelijk

SeniorWeb Mijdrecht, onderdeel van de Bibliotheek Utrechtse Venen, draagt 10 september bij met een extra lang inloopspreekuur. Tussen 13.00 en 15.00 uur kunnen inwoners van De Ronde Venen en omgeving terecht in de bibliotheek aan de Dr. J. van der Haarlaan 8. Het spreekuur is gratis toegankelijk en ook niet-leden van de bibliotheek zijn welkom. Tijdens het spreekuur geven vrijwilligers van SeniorWeb op laagdrempelige wijze uitleg over de risico’s van internetgebruik. Bezoekers krijgen praktische tips om hun apparaten beter te beveiligen en leren hoe ze verdachte berichten kunnen herkennen. “We willen mensen weerbaar maken”, zegt een van de vrijwilligers. “Digitale veiligheid begint bij kennis. Als je weet waar je op moet letten, geef je oplichters veel minder kans.”

De actiedag maakt deel uit van een bredere strategie van de politie en maatschappelijke partners om digitale criminaliteit terug te dringen. Naast lokale initiatieven worden er ook online campagnes gevoerd en voorlichtingsmateriaal verspreid via sociale media en huis-aan-huisbladen.

Ook SeniorWeb Mijdrecht bundelt krachten tegen digitale criminaliteit. Foto: aangeleverd.