Eerste commissies voor nieuwe gemeenteraad

Aalsmeer – De gemeenteraad van Aalsmeer organiseert op dinsdag 14 en donderdag 16 april beeldvormende commissievergaderingen. De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, daarnaast zijn de vergaderingen ook online te volgen.

Fort en arbeidsmigranten

Tijdens de beeldvormende commissievergadering van de Commissie Ruimte op 14 april komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: Vaststellen TAM-omgevingsplan Bilderdammerweg 6-20. Met dit voorstel kan de gemeente naast de 8 grondgebonden woningen 26 sociale huurappartementen realiseren;

Inventarisatie wensen en bedenkingen verkoop Fort bij Kudelstaart aan een Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM); Adviesrecht van de gemeenteraad over het realiseren van huisvesting voor arbeidsmigranten voor een verblijfsperiode van minder dan zes maanden, voor een gebruiksduur van tien jaar, op de locatie Linnaeuslaan 2a.

Kindcentrum en Mikado

De Commissie Maatschappij en Bestuur op donderdag 16 april bespreekt onder andere de kredietaanvraag voor de nieuwbouw van een Kindcentrum in Oosteindedriehoek en de toekomst van De Mikado komt aan de orde.

Inspreken en online volgen

Inwoners kunnen inspreken bij de beeldvormende commissievergaderingen over onderwerpen die wel of niet op de agenda staan. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@aalsmeer.nl. Kijk voor meer informatie over de agenda’s en het online volgen van de vergaderingen op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl.