Magic Circus in Aalsmeer

Aalsmeer – Bola, in vele wereldtalen het woord voor ‘bal’, is de titel van de nieuwe voorstelling van Magic Circus, het Nederlands Stadscircus. Nederlands oudste én modernste tentcircus is van vrijdag 17 tot en met zondag 19 april te bewonderen aan de Dreef naast Sportcentrum De Waterlelie. Het internationale intieme circus presenteert dit jaar artiesten uit onder andere Australië, Denemarken, Duitsland, Finland, Nederland, Polen en Zwitserland.

Wie ballen heeft, kan een hoop in het circus! Antipodisten jongleren ballen met hun voeten, acrobates balanceren op grote ballen. Jongleurs verbluffen met stuiterende ballen, acrobates vliegen in splijtende globes en aan het verticale koord. Magiërs laten ballonnen zweven. Er zijn sterke staaltjes acrobatiek en Nederlands beste komiek Jofri zorgt voor een workout van ieders lachspierballen. Zweepslagskills van Down Under doen je versteld staan.

Wie Magic Circus kent, weet dat een voorstelling altijd een boodschap heeft. Een boodschap die het publiek niet wordt ingewreven, maar die subtiel en onontkoombaar door alles heen sijpelt. Is de aarde niet gewoon een bal waar de mens te roekeloos mee speelt? De artiesten creëren samen een harmonieuze en meeslepende voorstelling. Gaan zij daarmee de wereld redden? Als iedereen meehelpt wel.

Een uniek circus, waar ouders en grootouders meelachen met de (klein)kinderen. Waar studenten chillen en zich vergapen aan de acrobaten. Hét circus waar je zelfs op de achterste rij nog met je neus bovenop de voorstelling zit. Een voorstelling die je wapent tegen de dagelijkse sleur zodat je ’s avonds gelukkig je bed in rolt.

Waarom ballen?

Waarom een show die draait om ballen? Vorig jaar ontving directeur Maurice uit handen van Youp van ’t Hek de Oscar Carré Trofee. Niet alleen omdat Magic Circus het laatste Nederlandse tentcircus is dat een volledig seizoen op tournee is. Nederlands hoogste circusonderscheiding is met name toegekend voor zijn moed en lef om nog met een circus op tournee te gaan. Dat hij de ballen heeft om jaarlijks politieke en bureaucratische tegenwerkingen te trotseren om mensen vreugde, cultuur en plezier te brengen.

Kaarten zijn bij het circus op voorstellingsdagen verkrijgbaar vanaf 15.30 uur aan het Magic Servicebuffet. Online reserveren kan via www.magic-circus.nl In winkels met een circusposter zijn kortingsbonnen te vinden.

Foto: Magic Cirsus (aangeleverd).