Alleen woningbouw in nieuw plan voor Hoofdweg-Zuid

Aalsmeer – Bij de gemeente is een verkavelingsvoorstel ingediend voor de realisatie van 337 woningen op de voormalige glastuinbouwgronden aan de Hoofdweg. De locatie staat bekend als Hoofdweg-Zuid en is al geruime tijd in beeld als laatste, grootschalige woningbouwlocatie in Kudelstaart als afronding van de kern Kudelstaart.

Geen centrumfunctie

Voor de herontwikkeling van de betreffende gronden naar woningbouw heeft eerder al een plan voorgelegen. Dit plan ging uit van woningbouw en centrumvoorzieningen. Dit plan werd door de gemeente na onderzoek in 2023 stilgelegd. De initiatiefnemers hebben in het nu voorgelegde plan geen centrumfuncties opgenomen. Het plan met alleen woningbouw is nu wel in lijn met de gemeentelijke ambities voor deze locatie.

Binnen zone 5 Schiphol

Of er ook daadwerkelijk gebouwd mag gaan worden zal eerst overleg plaats moeten plaatsvinden met de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) omdat de locatie binnen zone 5 van het luchthaven-indelingsbesluit Schiphol (LIB) valt. Afhankelijk van de uitkomst daarvan is het daarna aan de initiatiefnemers om het plan verder uit te werken en aan te tonen dat de woningbouw voldoet aan het (woningbouw) beleid van de gemeente.

Foto: De Hoofdweg in Kudelstaart. Foto: JvZ

Rectificatie:

Bij het artikel in de krant van donderdag 9 april is per abuis een verkeerde foto geplaatst. Deze tekening betreft het initiatief van een groep oud-kwekers om hun leegstaande kassen aan de Mijnsherenweg te slopen en aansluitend aan de bestaande woningbouw een nieuwe woonwijk te realiseren met zo’n 300 woningen. Hier staat onder andere de gemeente (nog) niet heel welwillend tegenover (valt in glastuinbouw-gebied) en er is vooralsnog geen groen licht voor gegeven.