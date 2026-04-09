Watersport in Aalsmeer volop in beweging

Aalsmeer – Nieuw Ondernemend Aalsmeer bracht 2 april samen met wethouder Sven Spaargaren, accountmanager bedrijven Erik Kreike en divers raadsleden een bedrijfsbezoek aan Kempers Watersport. Tijdens dit bezoek kregen zij een uitgebreid kijkje achter de schermen bij het familiebedrijf. Gastheer Bart Kempers nam de aanwezigen mee in de geschiedenis en ontwikkeling van het bedrijf, dat zijn oorsprong vindt in het repareren van boten en inmiddels is uitgegroeid tot een full service watersportbedrijf. Met activiteiten zoals jachtmakelaardij, onderhoud, verkoop van boten, ligplaatsen en verhuur van aquacabins speelt Kempers een belangrijke rol in de regio.

Tijdens de presentatie werd niet alleen stilgestaan bij de groei en kansen binnen de watersportsector, maar ook bij actuele uitdagingen. Zo kwamen onder andere het personeelstekort, veranderend gebruik van boten en het belang van water- en natuurkwaliteit aan bod. Ook werd gesproken over ontwikkelingen zoals deelconcepten en de groeiende behoefte aan recreatie dicht bij huis.

Wat opviel, was de duidelijke visie van het bedrijf. Kempers Watersport richt zich niet alleen op het verkopen van boten maar biedt het totale pakket aan van onderhoud tot verkoop. Hun motto is: Wij kopen plezier op het water. Een benadering die goed aansluit bij de veranderende wensen van klanten.

Na de presentatie werd er gesproken over de rol van watersport in de gemeente en mogelijkheden voor de toekomst. De bedrijfsbezoeken van Nieuw Ondernemend Aalsmeer samen met de gemeente Aalsmeer bieden een waardevolle inkijk in wat er speelt bij lokale bedrijven en in de verschillende branches. Het zorgt voor meer begrip over en weer, nieuwe inzichten en inspiratie, waarbij ruimte ontstaat voor verbinding en meer samenwerking.

Foto: Wethouder en enkele raadsleden op bedrijfsbezoek bij Kempers Watersport (foto aangeleverd).