Kampioenschap bandstoten bij BV Aalsmeer

Aalsmeer – Wie wordt de kampioen ‘Bandstoten 2026’ van Biljartvereniging Aalsmeer? Deze vraag staat centraal tijdens het spectaculaire ‘Ton van Wieringen bandstoot toernooi’, waar de leden zich de komende tijd fanatiek op gaan voorbereiden. De wedstrijden worden gespeeld op de zaterdagen 30 mei en 6 juni, met de grote finale op zaterdag 13 juni. Alle speeldagen beginnen om 13.00 uur, dus er is volop gelegenheid om te genieten van hoogstaand biljartspel.

Niet-spelende leden en fans zijn natuurlijk van harte welkom om hun favorieten aan te komen moedigen en de spannende wedstrijden van dichtbij mee te maken. Benieuwd naar deze bijzondere prestaties of in overweging om lid te worden van Biljart vereniging Aalsmeer? Kom dan gerust eens langs. Gratis koffie en thee staan klaar. Het kampioenstoernooi vindt plaats in het clubgebouw aan de Oosteinderweg 287.

Foto: Het clubgebouw van Biljartvereniging Aalsmeer (aangeleverd).