Herkenbare entrees op rotondes Green Park Aalsmeer

Aalsmeer –Aalsmeer Op Green Park Aalsmeer worden binnenkort herkenbare entrees geplaatst om de zichtbaarheid van het bedrijvenpark te vergroten. Deze komen op de rotondes aan de Middenweg (bij Molenvlietweg en N201) en bij de Machineweg (aan het Zwanenwater).

De leden van de Vereniging Parkmanagement Green Park Aalsmeer hebben in 2025 ingestemd met de financiering van één van de vier herkenbare entrees van het gebied. Naast de vereniging zijn de gemeente Aalsmeer en Necron mede-financierende partijen.

De entrees bestaan uit kasachtige staalconstructies met subtiele LED-verlichting, ontworpen door LANDLAB, als verwijzing naar de glastuinbouw. De ontwerpfase is afgerond en de vergunning wordt een dezer dagen verwacht.

Deze maand starten voorbereidende grondwerkzaamheden en wordt bestaande ANWB-bewegwijzering aangepast. Na vergunningverlening worden de constructies geplaatst. Beplanting en verlichting volgen in het najaar. Overlast wordt zoveel mogelijk beperkt en werkzaamheden worden duidelijk aangegeven.

Foto: Impressie van entrees bij rotondes Green Park Aalsmeer (aangeleverd).