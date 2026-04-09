Nieuwe voorzitter voor Popkoor Soundsation

Aalmeer – Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering heeft Anja Vermeulen de voorzittershamer van Popkoor Soundsatiion officieel overgedragen aan Brenda Meerding. Anja was zes jaar voorzitter van Soundsation en kijkt met trots terug op haar voorzittersperiode.

“Ik ben ongelofelijk trots op dit prachtige koor. “Ik heb het altijd bijzonder gevonden om voorzitter te mogen zijn van deze mooie club mensen, mijn ‘koorfamilie’. Maar het is ook goed om het stokje over te dragen om zo andere geluiden en invloeden ruimte te geven. Ik ben heel blij dat Brenda mijn rol overneemt. Ik heb alle vertrouwen in haar en wens haar veel succes. Ik blijf natuurlijk wel heerlijk zingen bij Soundsation.”

Brenda Meerding is inmiddels ruim een jaar lid van het Popkoor en kijkt enthousiast uit naar haar nieuwe rol. De leden steunden haar voordracht unaniem, wat het vertrouwen in Brenda onderstreept.

Foto: Popkoor Soundsation, concert eind 2025 (aangeleverd).