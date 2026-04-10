Inspiratiemiddag voor vijfde Geluksroute Aalsmeer

Aalsmeer – Het weekend dat de zomer begint, wordt in Aalsmeer best druk met een drietal grote activiteiten, die overigens goed te combineren zijn. Op zaterdag 20 en zondag 21 juni vindt de lustrumeditie van de Geluksroute plaats. Voor het vijfde jaar wordt inwoners de mogelijkheid gegeven hun passies te delen. “Door vrij vanuit je hart te delen wat jou raakt, beweegt of laat stralen, nodig je anderen uit om even stil te staan, mee te doen of simpelweg te ervaren”, aldus de organisatie. Eén vraag staat centraal: Waar word jij gelukkig van en wil je dat delen? Een weekend vol kleine ontmoetingen, onverwachte ervaringen en gedeeld geluk. Meer weten? Op zaterdag 18 april wordt vanaf 15.00 uur een inspiratiemiddag gehouden, een middag vol inspiratie, ontmoeting en nieuwe ideeën, in de KunstKas aan de Aalsmeerderweg 325. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Rommelroute Hornmeer

Op zaterdag 20 juni wordt voor de vijfde maal de Rommelroute Hornmeer georganiseerd, ook een lustrum dus. Inwoners in Hornmeer wordt de gelegenheid gegeven spullen en zelfgemaakte cadeautjes te verkopen vanuit de eigen tuin. De organisatie hoopt dit lustrum te kunnen vieren met een record aantal deelnemers én bezoekers.

Plaspop op Westeinderplassen

En in de avond van zaterdag 20 juni kunnen de voetjes (voorzichtig) van de bootvloer tijdens een, volgens organisatie KNAP, legendarische editie van Plaspop. Bij diverse eilanden in de Kleine Poel van de Westeinderplassen gaat een scala aan artiesten en bands optreden op boten en pontons. Bezoekers krijgen de mogelijkheid om een viertal acts te bezoeken, tussen iedere act zit een uur tijd (19.30, 20.30, 21.30 en 22.30 uur), zodat in een rustig tempo naar een volgende locatie gevaren kan worden. Het avondje muziek op het water wordt afgesloten met een verrassing. Niet vergeten: Plaspop is geen muziek meenemen aan boord, wel drankjes en hapjes!

Foto: Geluksroute 2024 (archief).