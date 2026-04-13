Ook de nieuwe generatie slaat ‘m open

De Ronde Venen/Uithoorn – Wie zegt dat papier passé is, hoeft maar even naar deze foto te kijken. Een jonge lezer, verdiept in de Nieuwe Meerbode; en ineens wordt zichtbaar wat cijfers al langer aantonen: de fysieke krant leeft. In De Ronde Venen en Uithoorn wordt de Nieuwe Meerbode nog altijd met aandacht gelezen, van jong tot oud.

In een tijd waarin nieuws ons via schermen en notificaties om de oren vliegt, biedt de huis-aan-huiskrant iets anders: rust, overzicht en nabijheid. Lokaal nieuws dat letterlijk wordt vastgepakt, doorgebladerd en gedeeld aan de keukentafel. Dat is geen sentiment, dat is realiteit. Het recente Nationaal Onderzoek Multimedia-onderzoek bevestigt dit beeld. NOM is de geïntegreerde standaard in Nederland voor het meten van bereikcijfers. Deze laten zien dat de papieren krant nog lang niet uit beeld is verdwenen en zelfs een stabiele, trouwe lezersgroep kent.

De Nieuwe Meerbode bewijst dat lokaal drukwerk een eigen, blijvende waarde heeft. Niet als tegenhanger van online, maar als aanvulling. Want juist het tastbare karakter, de betrouwbaarheid en de lokale betrokkenheid maken de krant relevant; nu en in de toekomst. Soms zegt een enkel beeld meer dan duizend woorden. Of in dit geval: meer dan duizend kliks.

Ook de nieuwe generatie slaat de Nieuwe Meerbode open. Foto: aangeleverd.