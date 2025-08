Onvrede over jachthavenachtige situatie aan Amsteldijk-Zuid houdt aan

Uithoorn – Wat begon als incidenteel afmeren van enkele boten aan de Amsteldijk-Zuid is in de afgelopen maanden uitgegroeid tot een ongereguleerde jachthavenachtige situatie. De toename van langdurig aangemeerde vaartuigen, waarvan sommige permanent bewoond worden, leidt tot groeiende ergernis onder omwonenden. De situatie roept vragen op over handhaving, beleid en verantwoordelijkheden van betrokken overheden.

Overlast en frustratie

Omwonenden maken melding van een verslechterd straatbeeld en toenemende overlast. “Was het gebleven bij het afmeren van boten, dan zou de hinder wellicht beperkt zijn gebleven,” aldus een buurtbewoner. “Maar nu worden oevers gebruikt als privéterrein, met loslopende honden, achtergelaten afval en uitgestalde bezittingen op openbaar groen. Het is rommelig en het past niet bij het karakter van deze omgeving.”

Ondanks herhaalde meldingen bij de gemeente en andere instanties, blijft een duidelijke en structurele reactie uit. De frustratie onder bewoners groeit, mede door het gevoel van machteloosheid en het uitblijven van concrete maatregelen.

Eerste klankbordgroep bijeenkomst

Afgelopen 31 juli vond in Wijkcentrum Zijdelwaard de eerste bijeenkomst plaats van een klankbordgroep, bestaande uit betrokken bewoners en gemeentelijke vertegenwoordigers. Het doel: gezamenlijk zoeken naar oplossingen en het delen van informatie over de voortgang. Er werd teruggeblikt op eerdere bewonersavonden waarbij de verwachtingen hoog waren, maar concrete maatregelen uitbleven. Een eerdere politieactie had wel enig effect, maar inmiddels liggen er nog steeds 24 illegale bootjes, waarvan acht met permanente bewoning. Vooral het gebied ten noorden van de Vrouwenakkerbrug blijft problematisch.

Gemeente Uithoorn werkt aan een gebiedsverbod voor hardnekkige overtreders, een maatregel die binnenkort uitvoerbaar zou moeten zijn. Daarnaast is er overleg geweest met andere Amstelgemeenten om beleid en handhaving beter op elkaar af te stemmen. Opvallend is de rol van de provincie, die enerzijds bootjes verwijdert, maar anderzijds bij meldingen doorverwijst naar de gemeente. Deze onduidelijkheid over verantwoordelijkheden belemmert een effectieve aanpak.

Voorbeelden van elders

De klankbordgroep wees op het succesvolle beleid van de gemeente Nieuwkoop, waar een ‘groene BOA’ met ruime bevoegdheden actief toezicht houdt. Deze wordt goed ondersteund door de gemeente en kent het gebied grondig, wat leidt tot snelle en doeltreffende handhaving. De groep pleit voor een vergelijkbare aanpak in Uithoorn: inzet van BOA’s met bevoegdheden voor liggeld-inning, bekeuringen, ID-controle en wekelijkse inspecties. Ook wordt aangedrongen op betere samenwerking met de provincie en duidelijke bebording, zoals het vervangen van ‘liggeld verschuldigd’-borden door 3x 24-uursborden.

Vooruitblik

De klankbordgroep zal voortaan elke paar maanden bijeenkomen om de voortgang te bespreken. Hoewel er kleine stappen zijn gezet, is de situatie nog verre van opgelost. De hoop is dat met gezamenlijke inzet van bewoners, gemeente en andere betrokken partijen, de Amsteldijk-Zuid weer een plek wordt die recht doet aan haar omgeving.

“We willen voorkomen dat Uithoorn de bootjes-put van de regio wordt”, aldus een betrokken bewoner. “Het is tijd voor daadkracht en samenwerking.”

Op de foto: Onvrede over jachthavenachtige situatie aan Amsteldijk-Zuid houdt aan. Foto: Wilco de Vries.