Onvergetelijke opkikkerdag voor Lotte uit Kudelstaart

Kudelstaart – Zaterdag 26 september was voor Lotte Manou (7) uit Kudelstaart, haar broertje Joas (5) en hun ouders een hele speciale dag. Zij kregen namelijk hun eigen opkikkerdag! De ene na de andere verrassing stond deze dag op ze te wachten. Met als doel dat alle gezinsleden hun zorgen even kunnen vergeten. Lotte Manou is namelijk ziek, wat veel impact heeft op het hele gezin. Zaterdag speelde de ziekte even géén hoofdrol en werd met elkaar volop genoten!

Tijdens de opkikkerdag werden Lotte Manou, Joas en hun ouders in het zonnetje gezet. Terwijl de dames zich lieten verwennen in de beautysalon, werden de heren opgeleid tot echte brandweerlieden en was hun hulp hard nodig tijdens het blussen van de brand! ’s Middags mocht het gezin stralen tijdens hun eigen fotoshoot, ze werden op de foto gezet door een echte professionele fotograaf! Ook de rest van de dag stonden er allerlei leuke verrassingen op het programma. Eén ding is zeker: Het is een onvergetelijke dag geworden, waar het hele gezin nog lang van zal nagenieten!

Stichting Opkikker

Al sinds 1995 organiseren Stichting Opkikker dagen voor gezinnen met een ziek kind. Helikoptervluchten, boeven vangen met de politie of omgetoverd worden tot echte prinses: niets is tijdens deze opkikkerdagen te gek! Als je te horen krijgt dat je kind een chronische ziekte heeft, dan heeft dat impact op je héle gezin. In deze periode is ieder lichtpuntje ontzettend belangrijk. Dat is precies wat de stichting doet: lichtpuntjes bieden, zodat de gezinnen weer de kracht vinden om door te gaan. Inmiddels worden alweer 25 jaar opkikkerdagen georganiseerd. Dit doet de Stichting niet alleen. Met alle donateurs, vrijwilligers, ambassadeurs, medewerkers, sponsoren, relaties en families wordt een keten van kracht gevormd en samen is dit prachtige jubileum bereikt! Meer weten? Neem een kijkje op www.opkikker.nl